மாநில செய்திகள்

குரூப்-1 முதல்நிலை தேர்வில் தற்காலிகமாக தேர்வான விண்ணப்பதாரர்கள் சான்றிதழ்களை மார்ச் 15-ந் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் + "||" + Candidates who are provisionally selected in Group-1 primary examination should upload the certificates by March 15

குரூப்-1 முதல்நிலை தேர்வில் தற்காலிகமாக தேர்வான விண்ணப்பதாரர்கள் சான்றிதழ்களை மார்ச் 15-ந் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்