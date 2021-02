மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் இடஒதுக்கீட்டு முறையை பின்பற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் மறைமுகமாக நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறதா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Are universities implicitly compelled to follow the federal system of reservation? ICourt question

மத்திய அரசின் இடஒதுக்கீட்டு முறையை பின்பற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் மறைமுகமாக நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறதா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி