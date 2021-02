மாநில செய்திகள்

ஊழலற்ற - ஒளிவு மறைவற்ற வெளிப்படையான அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமான அரசாக தி.மு.க செயல்படும் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + MK Stalin's speech, in which the DMK functions as a government for all sections of the people, free from corruption and opacity

ஊழலற்ற - ஒளிவு மறைவற்ற வெளிப்படையான அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமான அரசாக தி.மு.க செயல்படும் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு