மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து சமையல் கியாஸ் விலை ரூ.52 உயர்வு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு + "||" + Political party leaders and the general public are protesting against the Rs 52 hike in cooking gas prices following the hike in petrol and diesel prices

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து சமையல் கியாஸ் விலை ரூ.52 உயர்வு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு