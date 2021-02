மாநில செய்திகள்

உதயசூரியன் வடிவில் நின்ற 6000 பேர் - திமுக சார்பில் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி + "||" + 6000 people standing in the form of the rising sun - world record show on behalf of the DMK

உதயசூரியன் வடிவில் நின்ற 6000 பேர் - திமுக சார்பில் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி