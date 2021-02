மாநில செய்திகள்

எம்.டெக். படிப்புகளுக்கு இந்த ஆண்டு தமிழக அரசின் 69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டு முறையை பின்பற்றலாம் ஐகோர்ட்டு யோசனை + "||" + You can follow the 69% reservation system of the Tamil Nadu government for M.Tech courses this year

எம்.டெக். படிப்புகளுக்கு இந்த ஆண்டு தமிழக அரசின் 69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டு முறையை பின்பற்றலாம் ஐகோர்ட்டு யோசனை