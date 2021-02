மாநில செய்திகள்

விபத்து உள்பட பல்வேறு சம்பவங்களில் உயிரிழந்த 25 பேர் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் நிவாரணம் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Rs 1 lakh each for the families of 25 people who lost their lives in various incidents including accidents

விபத்து உள்பட பல்வேறு சம்பவங்களில் உயிரிழந்த 25 பேர் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் நிவாரணம் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு