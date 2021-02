மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி கவர்னர் பதவியில் இருந்து கிரண்பேடி நீக்கம் காலதாமதமான முடிவு ஜவாஹிருல்லா அறிக்கை + "||" + The late removal of Kiranpedi from the post of Governor of Pondicherry is a belated decision

புதுச்சேரி கவர்னர் பதவியில் இருந்து கிரண்பேடி நீக்கம் காலதாமதமான முடிவு ஜவாஹிருல்லா அறிக்கை