மாநில செய்திகள்

‘நாங்கள் இருக்கிறோம், வாக்களிப்போம்’ என்று மோடி அரசுக்கு நினைவுபடுத்திய பஞ்சாப் வாக்காளர்களுக்கு ப.சிதம்பரம் நன்றி + "||" + Pasithambaram thanks Punjab voters for reminding Modi government 'we are, we will vote'

‘நாங்கள் இருக்கிறோம், வாக்களிப்போம்’ என்று மோடி அரசுக்கு நினைவுபடுத்திய பஞ்சாப் வாக்காளர்களுக்கு ப.சிதம்பரம் நன்றி