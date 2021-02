மாநில செய்திகள்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் பிளஸ்-2 தேர்வு மே 3-ந் தேதி தொடக்கம் 9 லட்சம் மாணவ-மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள் + "||" + 9 lakh students are writing the Plus-2 exam in Tamil Nadu, Pondicherry from May 3

