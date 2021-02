மாநில செய்திகள்

தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்; தே.மு.தி.க.வில் 25-ந்தேதி முதல் விருப்ப மனு; விஜயகாந்த் அறிவிப்பு + "||" + The first optional petition in the DMDK on the 25th: Vijaykanth announcement

தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்; தே.மு.தி.க.வில் 25-ந்தேதி முதல் விருப்ப மனு; விஜயகாந்த் அறிவிப்பு