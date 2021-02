மாநில செய்திகள்

இந்திய கடலோர பாதுகாப்பு படைக்கு புதிய அதிவேக கப்பல்; நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது + "||" + New high-speed Interceptor Boat for the Coast Guard; Dedicated to the country

இந்திய கடலோர பாதுகாப்பு படைக்கு புதிய அதிவேக கப்பல்; நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது