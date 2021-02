மாநில செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு பிறகு தங்கம் விலை ரூ.35 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்தது; ஒரு பவுன் ரூ.34,784-க்கு விற்பனை + "||" + Gold prices fell below Rs 35,000 after 9 months; Selling for Rs 34,784 a pound

9 மாதங்களுக்கு பிறகு தங்கம் விலை ரூ.35 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்தது; ஒரு பவுன் ரூ.34,784-க்கு விற்பனை