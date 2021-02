மாநில செய்திகள்

கியாஸ் சிலிண்டர் வினியோகத்துக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Make sure there is no extra charge for the gas cylinder delivery; High court order for oil companies

கியாஸ் சிலிண்டர் வினியோகத்துக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு