மாநில செய்திகள்

சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் 700 அரங்குகளுடன் புத்தக கண்காட்சி; 24-ந்தேதி தொடங்குகிறது + "||" + Chennai Nandanam YMCA Book fair with 700 halls in the grounds; Starting on the 24th

சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் 700 அரங்குகளுடன் புத்தக கண்காட்சி; 24-ந்தேதி தொடங்குகிறது