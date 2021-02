மாநில செய்திகள்

வரும் தேர்தலில் தி.மு.க.- காங்கிரஸ் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் - கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி + "||" + DMK-Congress alliance will win in the coming elections - Karthi Chidambaram MP

வரும் தேர்தலில் தி.மு.க.- காங்கிரஸ் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் - கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி