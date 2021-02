மாநில செய்திகள்

வெளிநாட்டு சிறையில் தவிக்கும் 9 குமரி மீனவர்களை மீட்க மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு வலியுறுத்தல் + "||" + Urging the Central and State Governments to release 9 KanyaKumari fishermen imprisoned abroad

வெளிநாட்டு சிறையில் தவிக்கும் 9 குமரி மீனவர்களை மீட்க மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு வலியுறுத்தல்