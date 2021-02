மாநில செய்திகள்

ஜி.எஸ்.டி. வரம்புக்குள் பெட்ரோலிய பொருட்கள்: மத்திய, மாநில அரசுகள் பேசி முடிவு எடுத்தால் சாத்தியமாகும்: நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + G.S.T. Petroleum products within limits: Possible if central and state governments talk and decide: Finance Minister Nirmala Sitharaman

ஜி.எஸ்.டி. வரம்புக்குள் பெட்ரோலிய பொருட்கள்: மத்திய, மாநில அரசுகள் பேசி முடிவு எடுத்தால் சாத்தியமாகும்: நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன்