மாநில செய்திகள்

ஜி.எஸ்.டி. மூலம் தமிழக அரசுக்கு வரவேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு தரவில்லை என ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க முடியுமா? வானதி சீனிவாசன் பேட்டி + "||" + Can it be proved with evidence that the Central Government did not provide the funds due to the State of Tamil Nadu through GST?

ஜி.எஸ்.டி. மூலம் தமிழக அரசுக்கு வரவேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு தரவில்லை என ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க முடியுமா? வானதி சீனிவாசன் பேட்டி