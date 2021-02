மாநில செய்திகள்

சட்டசபையில் வ.உ.சி., சுப்பராயன், ராமசாமி ரெட்டியார் படங்கள்; எடப்பாடி பழனிசாமி 23-ந்தேதி திறந்து வைக்கிறார் + "||" + VOC, Subbarayan, Ramasamy Rettyar photos in the Tamilnadu assembly; Edappadi Palanisamy opens on the 23rd

சட்டசபையில் வ.உ.சி., சுப்பராயன், ராமசாமி ரெட்டியார் படங்கள்; எடப்பாடி பழனிசாமி 23-ந்தேதி திறந்து வைக்கிறார்