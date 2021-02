மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 2-வது கொரோனா அலை வீசுவதற்கான சாத்தியம் இல்லை; அமைச்சர் டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + There is no possibility of a 2nd corona wave in Tamil Nadu: Minister Dr. C. Vijayabaskar

