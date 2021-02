மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைமையில் 3-வது அணி அமையும்; கமல்ஹாசன் நம்பிக்கை + "||" + People's Justice Center will form the 3rd team in the Tamil Nadu Assembly elections; Kamalhasan Hope

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைமையில் 3-வது அணி அமையும்; கமல்ஹாசன் நம்பிக்கை