மாநில செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் உயர்த்தப்பட்ட வரியை குறைத்து தமிழ்நாட்டில் பெட்ரோல்-டீசல் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Reducing the tax raised during the Corona period Action should be taken to reduce petrol and diesel prices in Tamil Nadu

கொரோனா காலத்தில் உயர்த்தப்பட்ட வரியை குறைத்து தமிழ்நாட்டில் பெட்ரோல்-டீசல் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்