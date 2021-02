மாநில செய்திகள்

மின்சார வாரியம், ஐகோர்ட்டு உத்தரவை ஏற்று கேங்மேன் பணிக்கு 9,613 பேருக்கு இரவோடு இரவாக பணி ஆணை - தமிழக அரசுக்கு நன்றி அறிவிப்பு + "||" + Electricity Board, accepting iCourt order Overnight work order for 9,613 people for gangman work - Notice of thanks to the Government of Tamil Nadu

மின்சார வாரியம், ஐகோர்ட்டு உத்தரவை ஏற்று கேங்மேன் பணிக்கு 9,613 பேருக்கு இரவோடு இரவாக பணி ஆணை - தமிழக அரசுக்கு நன்றி அறிவிப்பு