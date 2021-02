மாநில செய்திகள்

மாநில அரசு வரி காரணமல்ல: மத்திய அரசின் மேல்வரியால்தான் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது - நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தகவல் + "||" + State government tax is not due: Federal Government melvariyaltan Petrol, diesel prices go up - Additional Chief Secretary of Finance Information

மாநில அரசு வரி காரணமல்ல: மத்திய அரசின் மேல்வரியால்தான் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது - நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தகவல்