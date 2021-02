மாநில செய்திகள்

சசிகலா, அ.தி.மு.க.வுடன் சேர்ந்து தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரி ராம்தாஸ் அத்வாலே வேண்டுகோள் + "||" + Sasikala should join hands with ADMK to contest elections - Union Minister Ramdas Advale

சசிகலா, அ.தி.மு.க.வுடன் சேர்ந்து தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரி ராம்தாஸ் அத்வாலே வேண்டுகோள்