மாநில செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக ஆட்டோவில் ‘டார்ச் லைட்' சின்னம் - கட்சி நிர்வாகிக்கு கமல்ஹாசன் பாராட்டு + "||" + 'Torchlight' logo on auto for election campaign - Kamal Haasan praises party executive

தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக ஆட்டோவில் ‘டார்ச் லைட்' சின்னம் - கட்சி நிர்வாகிக்கு கமல்ஹாசன் பாராட்டு