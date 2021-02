மாநில செய்திகள்

அரசின் முனைப்பான நடவடிக்கைகளால் தமிழகத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி மேலும் வலுவானதாக அமையும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் உறுதி + "||" + Economic growth in Tamil Nadu will be further strengthened by the government's initiative - O. Panneerselvam assures

அரசின் முனைப்பான நடவடிக்கைகளால் தமிழகத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி மேலும் வலுவானதாக அமையும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் உறுதி