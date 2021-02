மாநில செய்திகள்

பாலியல் புகாருக்கு உள்ளான சிறப்பு டிஜிபி ராஜேஷ் தாஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்- தமிழக அரசு + "||" + Special DGP Rajesh Das has been transferred to the waiting list =

பாலியல் புகாருக்கு உள்ளான சிறப்பு டிஜிபி ராஜேஷ் தாஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்- தமிழக அரசு