மதுரை,

மதுரை டவுன்ஹால் பகுதியில் 10க்கும் மேற்பட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் துணி கடைகளில் நள்ளிரவில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மின்கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். இந்த தீ விபத்தில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

#WATCH| Tamil Nadu: Firefighters continue to douse the fire that broke out at electronic shops in Madurai pic.twitter.com/8JF81iBc0G