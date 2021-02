மாநில செய்திகள்

இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தமிழகம் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது கோவையில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Tamil Nadu plays an important role in India's development Prime Minister Modi's speech in Coimbatore

இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தமிழகம் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது கோவையில் பிரதமர் மோடி பேச்சு