மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்: தி.மு.க-காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது; முதல்கட்ட கூட்டத்தில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை + "||" + Tamil Nadu Assembly elections: DMK-Congress constituency allocation talks begin; No agreement was reached at the first meeting

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்: தி.மு.க-காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது; முதல்கட்ட கூட்டத்தில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை