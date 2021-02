மாநில செய்திகள்

அரசு பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுத்தால் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம்; போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் அறிவிப்பு + "||" + We will intensify the struggle if the government refuses to negotiate; Notice of Transport Unions

அரசு பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுத்தால் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம்; போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் அறிவிப்பு