மாநில செய்திகள்

குடும்பத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வெற்றுக்காகிதத்தில் ரஜினிகாந்த் பெயரை பைனான்சியர் எழுதிக்கொண்டார்; ஐகோர்ட்டில், கஸ்தூரிராஜா தரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + The financier wrote Rajinikanth's name on a blank sheet of paper to cause chaos in the family; In the High Court, Kasturirajah's side charged

குடும்பத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வெற்றுக்காகிதத்தில் ரஜினிகாந்த் பெயரை பைனான்சியர் எழுதிக்கொண்டார்; ஐகோர்ட்டில், கஸ்தூரிராஜா தரப்பு குற்றச்சாட்டு