மாநில செய்திகள்

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்வரை தற்காலிகமாக வழங்கப்படுகிறது; மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவில் வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு - சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் + "||" + Provides provisionally until Sativari survey is conducted; For the Vanni in the most backward section 10.5 per cent reservation - Resolution passed in the Assembly

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்வரை தற்காலிகமாக வழங்கப்படுகிறது; மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவில் வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு - சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்