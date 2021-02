மாநில செய்திகள்

5-வது நாளாக தொடர்ந்த அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் போராட்டம் ஒத்திவைப்பு - தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் சந்திப்பு + "||" + Anganwadi workers' strike postponed for 5th day - DMK Meeting with the District Secretary

5-வது நாளாக தொடர்ந்த அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் போராட்டம் ஒத்திவைப்பு - தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் சந்திப்பு