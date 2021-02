மாநில செய்திகள்

சூரப்பா மீதான விசாரணை அறிக்கை மீது எந்த இறுதி முடிவும் எடுக்க கூடாது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + No final decision should be taken on the inquiry report on Surappa - Chennai High Court order

சூரப்பா மீதான விசாரணை அறிக்கை மீது எந்த இறுதி முடிவும் எடுக்க கூடாது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு