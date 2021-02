மாநில செய்திகள்

குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படாததால் விடுதலையானவர் தன் மீது போலீசார் பொய் வழக்கு போட்டதாக குற்றம் சாட்ட முடியாது - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Acquitted as the charge has not been proved She cannot be accused of lying by the police - Court of Action Order

குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படாததால் விடுதலையானவர் தன் மீது போலீசார் பொய் வழக்கு போட்டதாக குற்றம் சாட்ட முடியாது - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு