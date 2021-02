மாநில செய்திகள்

அத்தைக்கு மீசை முளைக்கப் போவதும் இல்லை, மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சராகப் போவதும் இல்லை - சட்டசபையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + Auntie is not going to grow a mustache and is not going to be MK Stalin's first-minister -O.Panneerselvam speech in the assembly

அத்தைக்கு மீசை முளைக்கப் போவதும் இல்லை, மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சராகப் போவதும் இல்லை - சட்டசபையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு