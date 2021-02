மாநில செய்திகள்

ரேலா ஆஸ்பத்திரியில் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது; மூளைச்சாவு அடைந்த மதுரை வாலிபரின் இதயம் தானம் - 36 வயது பெண்ணுக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்தது + "||" + The surgery took place at Rela Hospital; Madurai teenager donates heart - The 36-year-old woman was rehabilitated

ரேலா ஆஸ்பத்திரியில் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது; மூளைச்சாவு அடைந்த மதுரை வாலிபரின் இதயம் தானம் - 36 வயது பெண்ணுக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்தது