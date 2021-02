மாநில செய்திகள்

சாமானிய மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கு காலதாமதம், சட்ட நடைமுறைகளின் கட்டணம் தடைகளாக இருக்கின்றன - வெங்கையா நாயுடு வேதனை + "||" + The delay in getting justice to the common people and the fee barriers of legal proceedings are - Venkaiah Naidu torment

சாமானிய மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கு காலதாமதம், சட்ட நடைமுறைகளின் கட்டணம் தடைகளாக இருக்கின்றன - வெங்கையா நாயுடு வேதனை