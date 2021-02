மாநில செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: பண பட்டுவாடாைவ தடுக்க குமரியில் 18 பறக்கும் படைகள் அமைப்பு - தீவிர வாகன சோதனை + "||" + Implementation of Electoral Code of Conduct: 18 Flying Forces Organization in Kumari to Prevent Money Laundering - Intensive Vehicle Inspection

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: பண பட்டுவாடாைவ தடுக்க குமரியில் 18 பறக்கும் படைகள் அமைப்பு - தீவிர வாகன சோதனை