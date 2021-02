மத்திய அரசின் நடவடிக்கையால் சிறு, குறு தொழில்கள் பாதிப்பு: ‘‘இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை தமிழகம்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்’’ - நாங்குநேரி பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல்காந்தி பேச்சு

மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் நடவடிக்கையால் சிறு, குறு தொழில்கள் பாதிப்பு: ‘‘இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை தமிழகம்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்’’ - நாங்குநேரி பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல்காந்தி பேச்சு + "||" + Impact of small and medium enterprises by the action of the Central Government: "Tamil Nadu should decide the future of India"

மத்திய அரசின் நடவடிக்கையால் சிறு, குறு தொழில்கள் பாதிப்பு: ‘‘இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை தமிழகம்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்’’ - நாங்குநேரி பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல்காந்தி பேச்சு