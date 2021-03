மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் அரசு அமைய வேண்டும் ராகுல்காந்தி பேச்சு + "||" + Rahul Gandhi talks about a government that should improve the livelihood of the people in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் அரசு அமைய வேண்டும் ராகுல்காந்தி பேச்சு