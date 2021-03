தேர்தலின்போது 3-வது அணி உருவானாலும் “தமிழகத்தில் எப்போதும் இருதுருவ போட்டிதான்” தொல்.திருமாவளவன் சொல்கிறார்.

மாநில செய்திகள்

தேர்தலின்போது 3-வது அணி உருவானாலும் “தமிழகத்தில் எப்போதும் இருதுருவ போட்டிதான்” தொல்.திருமாவளவன் சொல்கிறார் + "||" + Even if the 3rd team is formed during the election, it is always a two-way match in Tamil Nadu, says Prof. Thirumavalavan

