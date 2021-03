மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் போலி பரிந்துரை கடிதம் விவகாரம் 'மூலிகை பெட்ரோல்' ராமர் பிள்ளைக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் சம்மன் + "||" + Fake letter of recommendation from the Central Government 'Herbal Petrol' to Ramer Pillai Police summoned

மத்திய அரசின் போலி பரிந்துரை கடிதம் விவகாரம் 'மூலிகை பெட்ரோல்' ராமர் பிள்ளைக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் சம்மன்