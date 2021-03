மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக தமிழகத்தில் மார்ச் 31-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu extends curfew in Tamil Nadu till March 31 to curb the spread of corona

