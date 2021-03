மாநில செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்துக்கு 9, 11-ந் தேதிகளில் உள்ளூர் விடுமுறை + "||" + Local holiday on 9th and 11th for Kumari district

