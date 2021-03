மாநில செய்திகள்

5-ந்தேதி கடைசிநாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அ.தி.மு.க. விருப்ப மனு அவகாசம் நாளையுடன் நிறைவு + "||" + As the last day was announced on the 5th, the AIADMK Optional petition deadline ends tomorrow

5-ந்தேதி கடைசிநாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அ.தி.மு.க. விருப்ப மனு அவகாசம் நாளையுடன் நிறைவு