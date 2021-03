மாநில செய்திகள்

விரைவில் ஆயிரம் ரூபாயை எட்டிவிடும்: சமையல் கியாஸ் விலை ரூ.25 உயர்ந்து ரூ.835-க்கு விற்பனை + "||" + Will soon reach Rs 1,000: Cooking gas price goes up by Rs 25 to Rs 835

